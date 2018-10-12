Кузбассовец сжёг машину тестя

В Ленинске-Кузнецком полицейские задержали поджигателя Lada Priora. Им оказался 26-летний зять владельца автомобиля.

Как рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области, причиной злодеяния стал ранее произошедший в семье конфликт.

«Поджог произошёл после семейной ссоры 2 октября. Подозреваемый в отместку облил машину родственника бензином и поджёг», — сообщили в ведомстве.

У машины полностью выгорел моторный отсек, лопнуло лобовое стекло и сгорела крыша. Общая сумма ущерба составила 350 тысяч рублей.

В отношении злопамятного зятя возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные повреждение или уничтожение имущества».