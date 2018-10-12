Кузбассовец сжёг машину тестя

В Ленинске-Кузнецком полицейские задержали поджигателя Lada Priora. Им оказался 26-летний зять владельца автомобиля.
Как рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области, причиной злодеяния стал ранее произошедший в семье конфликт.
«Поджог произошёл после семейной ссоры 2 октября. Подозреваемый в отместку облил машину родственника бензином и поджёг», — сообщили в ведомстве.
У машины полностью выгорел моторный отсек, лопнуло лобовое стекло и сгорела крыша. Общая сумма ущерба составила 350 тысяч рублей.
В отношении злопамятного зятя возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные повреждение или уничтожение имущества».
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