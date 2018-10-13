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Ночью в Кузбассе произошло землетрясение в 4 балла

13 октября 2018 в 11:01

Эпицентр находился в 60 км от Междуреченска.

Как сообщает «Новокузнецк.ru», ночью 13 октября в Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 4. Его эпицентр находился примерно в 60 км от Междуреченска.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигналов от населения по поводу подземных толчков в ведомство не поступало.

А в Новокузнецке в связи с подземными толчками приступили к проверке зданий. Уже вечером главы районов отчитаются мэру о проделанной работе.


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