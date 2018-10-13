Ночью в Кузбассе произошло землетрясение в 4 балла

Эпицентр находился в 60 км от Междуреченска.

Как сообщает «Новокузнецк.ru», ночью 13 октября в Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 4. Его эпицентр находился примерно в 60 км от Междуреченска.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигналов от населения по поводу подземных толчков в ведомство не поступало.

А в Новокузнецке в связи с подземными толчками приступили к проверке зданий. Уже вечером главы районов отчитаются мэру о проделанной работе.