Кемеровчане массово лишаются гаражей и погребов

Горожане возмущены намерением властей вывезти гаражи из нескольких кооперативов Ленинского района в преддверие зимы.

Ранее в Кемерове начали вывозить гаражи, которые располагаются на Советском, рядом с Искитимкой. До этого стало известно, что на месте гаражного кооператива построят объекты квартала искусств.

«Я покупал гараж с местом, пять лет назад он обошелся мне порядка 100 тысяч рублей. Теперь пришлось просто сдать его «на вывоз» за 25 тысяч», - пожаловался корреспонденту «С тобой» один из собственников.

Сейчас изменения могут коснуться нескольких гаражных кооперативов в Ленинском районе города. Планируется вывоз металлических гаражей из кооперативов рядом с Химиков и Сибиряков-Гвардейцев, возле торгового комплекса «Социальный».

«Владельцы не понимают, почему к такому решению в мэрии пришли прямо перед зимой. Ведь у многих там есть погреба, где они хранят собранный урожай», - пишут местные СМИ.

По одной из версий, гаражи предложено вывезти в другое место, где нет погребов. Отмечается, что владельцы гаражей намерены решать этот вопрос через суд.