В Кемерове маршрутка несколько метров тащила пассажира по дороге

Свидетель происшествия сообщила в соцсетях, что маршрутка №64 протащила мужчину по дороге. Инцидент произошел рядом с остановкой «Строительный техникум» на Южном.

По ее словам, пострадавший был с коляской и ждал, когда в автобус зайдут все. В итоге, водитель начал «трогаться», а в этот момент мужчина поставил ногу на подножку, чтобы дверь не закрылась. Однако водитель этого не заметил и поехал дальше, а дверь зацепила ногу кемеровчанина.

«Мужчина упал и проехал вот так метров 15. Водителю все сигналили, кричали», – цитируют местные СМИ женщину.

Известно, что по факту случившегося начата проверка.