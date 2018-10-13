Блог с тобой ›› Новости ›› В Кемерове маршрутка несколько метров тащила па...

В Кемерове маршрутка несколько метров тащила пассажира по дороге

13 октября 2018 в 17:13

Свидетель происшествия сообщила в соцсетях, что маршрутка №64 протащила мужчину по дороге. Инцидент произошел рядом с остановкой «Строительный техникум» на Южном.

По ее словам, пострадавший был с коляской и ждал, когда в автобус зайдут все. В итоге, водитель начал «трогаться», а в этот момент мужчина поставил ногу на подножку, чтобы дверь не закрылась. Однако водитель  этого не заметил и поехал дальше, а дверь зацепила ногу кемеровчанина.

«Мужчина упал и проехал вот так метров 15. Водителю все сигналили, кричали», – цитируют местные СМИ женщину.

Известно, что по факту случившегося начата проверка.


Читайте также

Content 6f377dc1b59e488750f6ed032c8815f2
Кузбассовец сжёг машину тестя
Content 4
Ночью в Кузбассе произошло землетрясение в 4 балла
Content 3
Кемеровчане массово лишаются гаражей и погребов
Content 2
Жительница Кузбасса получила ожоги лица из-за ЧП с газовым баллоном

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?