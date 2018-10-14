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Автоледи спровоцировала смертельное ДТП на кузбасской трассе

14 октября 2018 в 11:35

Смертельная авария произошла в субботу, 13 октября, на 244 километре автодороги «Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк». Около 23:00 здесь столкнулись две Toyota Corolla.

Как сообщили в ГИБДД Кузбасса, виновницей ДТП стала девушка за рулём Toyota Corolla. Она не выбрала безопасную скорость движения и вылетела на встречку.

«Водитель потеряла контроль над автомобилем, так как не учла особенности своего автотранспорта, метеорологических условий и особенности дорожного покрытия. Она выехала на встречную полосу и допустила столкновение с таким же автомобилем Toyota Corolla», — рассказали в ведомстве.

В итоге автоледи получила травмы, а её пассажир скончался на месте до приезда скорой помощи.


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