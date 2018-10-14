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Пьяный новокузнечанин упал с четвёртого этажа

14 октября 2018 в 14:46

Инцидент произошёл ночью 14 октября в южной столице Кузбасса.

Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», местный житель упал с балкона, расположенного на четвёртом этаже в одном из домов на улице Клименко.

Известно, что 36-летний мужчина был пьян.

«По предварительным данным, новокузнечанин вышел на балкон, поскользнулся, не удержался и упал вниз», - сообщают местные СМИ со ссылкой на осведомленный источник.

Прибывшие на место ЧП медики госпитализировали пострадавшего. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.


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