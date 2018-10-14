Пьяный новокузнечанин упал с четвёртого этажа

Инцидент произошёл ночью 14 октября в южной столице Кузбасса.

Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», местный житель упал с балкона, расположенного на четвёртом этаже в одном из домов на улице Клименко.

Известно, что 36-летний мужчина был пьян.

«По предварительным данным, новокузнечанин вышел на балкон, поскользнулся, не удержался и упал вниз», - сообщают местные СМИ со ссылкой на осведомленный источник.

Прибывшие на место ЧП медики госпитализировали пострадавшего. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.