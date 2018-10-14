В Кузбассе легковушка врезалась в стоящий грузовик, погибли две женщины

Смертельное ДТП произошло в субботу, 13 октября, около 22:00 на автодороге «Промышленная — Окунево».

В трёх километрах от п. Промышленная Honda Torneo влетел в стоявший на полосе движения без включенных сигналов аварийной остановки ЗИЛ.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в результате аварии погибли 59-летняя и 51-летняя пассажирки легкового автомобиля.

«Еще одна пассажирка – 59-летняя женщина – и 57-летний водитель «Хонды» доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести», — пояснили в ведомстве.

Известно, что пострадавшие и погибшие ехали домой с концерта.