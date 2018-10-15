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Пьяный кузбассовец попал под поезд

15 октября 2018 в 11:35

ЧП произошло в субботу, 13 октября, в Мысках.

Рядом с улицей Тракторный проезд сбил пьяного мужчину. Пострадавшего госпитализировали.

«Медики диагностировали у мужчины различные травмы, в том числе с закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму живота, а также перелом рёбер», — сообщают местные СМИ со ссылкой на осведомлённый источник.

Известно, что пострадавший проживает недалеко от места, где его сбил поезд.

В настоящее время все обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.


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