Пьяный кузбассовец попал под поезд

ЧП произошло в субботу, 13 октября, в Мысках.

Рядом с улицей Тракторный проезд сбил пьяного мужчину. Пострадавшего госпитализировали.

«Медики диагностировали у мужчины различные травмы, в том числе с закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму живота, а также перелом рёбер», — сообщают местные СМИ со ссылкой на осведомлённый источник.

Известно, что пострадавший проживает недалеко от места, где его сбил поезд.

В настоящее время все обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.