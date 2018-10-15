В Заводском районе Кемерова на ходу загорелся автомобиль (видео)

Инцидент произошел в минувшее воскресенье на улице Дорожная.

Как сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области, сообщение о возгорании автомобиля поступило в 18:54.

«На момент прибытия первого подразделения пожарных горел автомобиль Lada Granta 2014 года выпуска открытым пламенем. В результате выгорел салон и моторный отсек автомобиля на всей площади», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным причиной возгорания стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Видео: vk.com/ «Регион 42».