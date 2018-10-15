В минувшие выходные кемеровские спасатели вскрыли три квартиры с детьми

Всего за субботу и воскресенье специалисты выезжали на 22 обращения от горожан.

Так, в субботу, 13 октября, специалисты выезжали в Ленинский район. Женщина вышла на улицу встретить свою маму, но дверь запирать не стала. В это время её двое детей четырёх и двух лет остались дома. Старший ребёнок проявил бдительность и закрыл дверь изнутри на нижний замок. Когда кемеровчанка вернулась домой, ей пришлось вызвать спасателей. Отмечается, что дети не заметили отсутствия матери и не успели испугаться.

Воспользовался временным отсутствием матери ребенок 3,5 лет на Притомском проспекте. Малыш закрыл дверь на щеколду пока мама выходила выбросить мусор. А в Заводском районе также закрылся на нижний замок, оставив родителей за дверью, годовалый ребенок. В обоих случаях специалисты службы спасения открывали дверь с помощью инструмента.