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В Кемерове установят новые светофоры

16 октября 2018 в 09:36

Несколько новых светофоров уже начали работать в тестовом режиме.

Объекты смонтируют и подключат на Ленинградском, перекрёстках Комсомольский – Марковцева, 2-я Камышинская – Камышинская, а также Советский – Кирова. Работы будут проведены в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

«В тестовом режиме в городе уже начал «мигать» недавно установленный светофор на пересечении Нахимова и 2-го переулка Жданова», - рассказали в мэрии. Через три дня он заработает в обычном режиме.

Во вторник, 16 октября, протестируют работу светофора на перекрёстке 1-я Линия – 4-я Цветочная.


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