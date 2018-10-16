Вредная привычка стала причиной пожара в многоэтажке

Возгорание произошло в понедельник, 15 октября, в многоквартирном доме на улице Есенина в Прокопьевске. Сигнал на пульт диспетчера поступил в 21:19.

По информации ГУ МЧС РФ, на момент прибытия первого подразделения из окна на третьем этаже пятиэтажного дома шёл дым. Спасатели прибыли на место и ликвидировали огонь за 16 минут. К тушению привлекались 12 человек и четыре единицы техники.

«В результате пожара в комнате одной из квартир обгорели вещи и пол на общей площади 12 «квадратов», — рассказали о последствиях случившегося в ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожности при курении. Отмечается, что только за последнюю неделю пагубная привычка стала причиной нескольких пожаров в многоквартирных домах на территории региона.