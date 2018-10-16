Объявлен конкурс на лучший символ 300-летия Кузбасса

Художники уже начали творческие состязания по созданию самой интересной идеи символа в сфере изобразительного искусства.
Инициативу конкурса на лучший проект поддержали студенты и преподаватели региона.
«Новокузнецкий областной колледж искусств, Кемеровский областной художественный колледж, Кемеровский институт культуры, а также обучающиеся детских школ искусств Кузбасса поддержали инициативу проведения конкурса на лучший творческий проект символа праздника», — сообщают в пресс-службе областной администрации.
Как ранее сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, победитель конкурса получит денежное вознаграждение.
Первые проекты участники представят уже в начале следующей недели.
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