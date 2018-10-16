В Кузбассе на лесной дороге найдено тело мужчины

Погибшим оказался ранее пропавший бизнесмен из Красноярска.

Известно, что мужчина исчез 5 сентября при загадочных обстоятельствах в Красноярске. Его тело было найдено в салоне автомобиля «Тойота» в Таштагольском районе.

«Труп обнаружили в Toyota Corolla на участке лесной дороги между Таштаголом и Усть-Кабырзой», - сообщают местные СМИ со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что на теле нет видимых следов насильственной смерти. В настоящее время обстоятельства и причину гибели красноярского бизнесмена устанавливают правоохранители.