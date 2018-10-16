Пьяный кузбассовец влетел в фуру и решил избавиться от машины

Авария произошла поздно вечером 14 октября в Мариинске.

«Предварительно установлено, 28-летний мужчина находился за рулём в нетрезвом состоянии. Он не справился с управлением и вылетел на «встречку», после чего врезался в фуру MAN», — рассказали в ГИБДД Кузбасса.

В результате аварии водитель Infiniti травмировался, а иномарка получила сильнейшие повреждения. В тоге автовладелец решил избавиться от искореженной машины. Автомобиль он продает за 1450 тысяч рублей. При этом владелец не скрывает, что машина получила значительные повреждения после «встречи» с фурой.

Фото: mariinsk.drom.ru