В Кузбассе выгорело офисное помещение

Почти 600 квадратных метров офисного здания выгорели в Яйском районе.

16 октября на станции «Судженка» на Механической улице горел офис. По информации ГУ МСЧ Кузбасса, сообщение о пожаре в двухэтажном офисном здании поступило в 5:32. На момент прибытия первого подразделения горела крыша здания на всей площади и помещения на первом этаже. Пожар ликвидировали в 7:10. Общая площадь пожара составила 592 кв. м.

«В результате пожара сгорела обрешётка крыши по всей площади, обгорели стены склада и котельные на первом этаже. Закопчены помещения на втором этаже», — сообщили в ведомстве.

Эвакуация не проводилась. Люди вышли самостоятельно до прибытия пожарных. Пострадавших нет. Известно, что к тушению пожара привлекались семнадцать человек и шесть единиц техники. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.