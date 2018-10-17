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В Кемерове завалилась на бок маршрутка с пассажирами

17 октября 2018 в 09:54

Инцидент произошел утром 17 октября на пересечении Марковцева и Комсомольского. Маршрутка №40 упала на бок. Известно, что в это время в салоне автобуса находились пассажиры.

Фото последствий аварии выложили в Сеть очевидцы. По словам свидетелей, маршрутку занесло из-за гололеда на перекрестке. Водитель не справился с управлением, и от удара о бордюр автобус перевернулся на бок. Люди выбирались из салона через люк в крыше.

На место выезжали сотрудники МЧС. В настоящее время на месте работают правоохранители. Информация о пострадавших уточняется.

 

 

Фото: vk.com / "Регион-42 Кемерово".


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