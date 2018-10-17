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Кузбассовцам предложили придумать акции к 300-летию региона

17 октября 2018 в 11:34

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на своей странице в соцсетях попросил подписчиков предлагать акции, которые можно провести в честь 300-летия региона.

«Я рад, что в Кемеровской области проходят мероприятия, которые вызывают большой интерес у активных кузбассовцев, и хочу, чтобы их было больше! Мы и дальше планируем устраивать акции в честь празднования 300-летия Кузбасса. О том, какие они должны быть, хочу спросить у вас, уважаемые подписчики», - написал глава региона.

Отмечается, что самые интересные идеи будут приняты во внимание и реализованы.


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