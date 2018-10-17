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В Кемерове троллейбус сбил девушку

17 октября 2018 в 14:35

ДТП произошло в среду, 17 октября, на Терешковой.

В первой половине дня возле остановки «Пищевой техникум» троллейбус сбил девушку.

«Не видел, как всё произошло, но когда проходил мимо, девушка лежала на земле и к месту аварии подъезжала скорая помощь», - цитируют местные СМИ очевидцев случившегося.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

 

 

 

Фото: vk.com/«Инцидент Кемерово».


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