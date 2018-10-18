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В центре Кемерова произошел серьезный пожар

18 октября 2018 в 10:04

17 октября в областном центре на улице Кирзаводской загорелся дом. Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 22:12. К тушению привлекались 15 человек и четыре единицы техники. Как сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области, для ликвидации пожара потребовалось 34 минуты.

«На момент прибытия первого подразделения горела крыша открытым пламенем. В результате на кухне в доме обгорели потолок и стены на площади 15 квадратных метров, а также крыша на площади 20 квадратных метров», - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

 

 

Фото: vk.com / «Инцидент Кемерово».


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