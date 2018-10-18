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Сергей Цивилев потребовал достроить школу-долгострой в Новокузнецке

18 октября 2018 в 11:10

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев потребовал достроить школу №81 в Новокузнецке к концу 2018 года. Напомним, строительство учебного заведения длиться с 2015 года. Объект должны были сдать в августе 2018 года, однако открытие перенесли. По словам губернатора, оно должно начать работать 11 января.

«Будем работать круглосуточно, будем делать всё, что угодно, будем принимать нестандартные решения, но до конца года школа будет достроена и введена в эксплуатацию», – цитирует ТАСС Сергея Цивилева.

Учебное заведение рассчитано на 825 учеников. Ранее в сети появился клип о его затянувшемся строительстве.

Фото: пресс-служба АКО.

Видео: youtube.com.


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