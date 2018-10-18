В Кузбассе ранее судимый мужчина проник в детский сад

«Женщина услышала грохот разбитого стекла и обнаружила, что в учреждение проник неизвестный. После она нажала на кнопку тревожной сигнализации», — рассказали в Росгвардии.

По прибытию, специалисты обследовали территорию и обнаружили разбитое стекло, из которого выпрыгнул неизвестный и пытался скрыться. Стражи правопорядка задержали подозреваемого, им оказался 41-летний местный житель.

Мотивы своего поступка задержанный объяснить не смог, однако известно, что ранее он был неоднократно судим за кражу и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. В настоящее время рецидивист передан следственно-оперативной группе.