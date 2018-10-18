На кузбасской трассе ВАЗ вылетел в кювет, двое пострадали

Авария произошла рано утром 17 октября на 45 километре автодороги «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий». В 7:25 по пути в областной центр на дороге занесло ВАЗ-2112, после чего машина вылетела в кювет и перевернулась.

«Предварительно установлено, что дорога была мокрой. 26-летний автомобилист не справился с управлением, допустил съезд с трассы и опрокидывание машины. В результате ДТП травмировались две его пассажирки, сам он не пострадал», — рассказали в ГИБДД по Кемеровской области.

В настоящее время девушки 25-ти и 16-ти лет сейчас находятся на амбулаторном лечении.