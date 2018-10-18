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В Кемерове перенесли трамвайную остановку

18 октября 2018 в 13:48

В столице Кузбасса специалисты перенесли трамвайную остановку на проспекте Кузнецком на несколько метров. Теперь она расположена возле дома №15, а раньше была напротив дома №11.

«Работы по переносу остановки «Кузбасскомплект» полностью завершились. Теперь обе остановки (в обе стороны) находятся напротив друг друга», — сообщили в мэрии.

Для безопасности людей на проспекте Кузнецком установили ограждение. Теперь местные жители смогут попасть на остановку только по пешеходному переходу.

Ранее сообщалось, что после переноса остановки демонтируют пешеходный переход через проспект Кузнецкий между домами №8 и №11. Это увеличит пропускную способность перекрёстка.


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