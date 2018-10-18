В Кузбассе поезд разорвал КамАЗ

Железнодорожная авария произошла утром 18 октября.

Около 10:00 на станции Шишино в Топкинском районе на большой скорости столкнулись грузовой поезд и КамАЗ. Предварительно установлено, что водитель КамАЗа пересекал железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора на большой скорости.

«Машинист грузового поезда осуществил предупредительные сигналы, а затем применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось», — сообщили в Кузбасском ЛУ МВД.

Известно, что на ветке станции, где от удара с КамАЗом с рельсов сошёл поезд, было затруднено движение. К 13:00 движение поездов восстановлено. В результате происшествия серьёзные травмы получил 57-летний водитель грузовика, он доставлен в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Сейчас пострадавший находится в реанимации.

Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России.