Кузбассовец избил сожительницу и ее грудную дочь кухонным топориком

В какой-то момент 3-месячная дочь сожительницы заплакала, и мужчина попросил ее успокоить ребенка. Женщина стала качать её в коляске, однако ребёнок не успокаивался. Как сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета, мужчину злил громкий плач, он потребовал, чтобы сожительница закрыла дочке рот, говорил об убийстве ребёнка.

«В итоге 45-летний злоумышленник стал избивать женщину. То, что в это время та держала на руках младенца, его не остановило. Так, сначала он наносил удары руками, а после – кухонным топориком. Несколько раз он попал по голове ребёнка», - сообщили в ведомстве.

Жительница Кузбасса смогла по телефону попросить помощи у родственников, они вызвали полицейских. Злоумышленника задержали на месте, по ходатайству следователя суд заключил его под стражу. Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Он нигде не работал, злоупотреблял спиртным и не имел постоянного местожительства.

Отмечается, что в настоящее время жизни и здоровью младенца ничего не угрожает. Девочка находится в больнице.