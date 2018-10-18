Блог с тобой ›› Новости ›› Соцсети: Из кемеровского цирка сбежали слоны

Соцсети: Из кемеровского цирка сбежали слоны

18 октября 2018 в 16:54

В соцсетях появилась информация о том, что по скверу «Влюбленных» в Кемерове расхаживают два слона и пугают прохожих.

По словам очевидцев, животные расхаживали по прилегающей территории и пугали горожан, их насилу удалось поймать и вернуть в здание. Выяснилось, что слонов просто выпустили погулять. Животные находились под присмотром и ловить их не пришлось.

«Слонов готовят к транспортировке в Новокузнецк. Перед этим их выпустили погулять, но всё было под контролем. Никто не пострадал: не слоны, не люди», — цитируют местные СМИ директора цирка Наталью Дворниченко.

 

 

Фото, видео: vk.com/«Регион 42».


Читайте также

Content d3d3lnnkzwxhbm91bmfzlnj1l3vwbg9hzhmvni83lzy3nte0ndu1mzqxotdfb3jpzy5qcgvnp19fawq9njk0ndk
На кузбасской трассе ВАЗ вылетел в кювет, двое пострадали
Content
В Кемерове перенесли трамвайную остановку
Content img 20181018 wa0005 1 900x603
В Кузбассе поезд разорвал КамАЗ
Content 280962f238ab
Кузбассовец избил сожительницу и ее грудную дочь кухонным топориком

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?