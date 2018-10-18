Соцсети: Из кемеровского цирка сбежали слоны

В соцсетях появилась информация о том, что по скверу «Влюбленных» в Кемерове расхаживают два слона и пугают прохожих.

По словам очевидцев, животные расхаживали по прилегающей территории и пугали горожан, их насилу удалось поймать и вернуть в здание. Выяснилось, что слонов просто выпустили погулять. Животные находились под присмотром и ловить их не пришлось.

«Слонов готовят к транспортировке в Новокузнецк. Перед этим их выпустили погулять, но всё было под контролем. Никто не пострадал: не слоны, не люди», — цитируют местные СМИ директора цирка Наталью Дворниченко.

Фото, видео: vk.com/«Регион 42».