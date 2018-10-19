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В Кемерове автобус завалился на бок после столкновения с Mercedes

19 октября 2018 в 09:57

В Кемерове возле Сибтехсервиса столкнулись автобус №12 и автомобиль марки Mercedes. В результате первый участник аварии завалился на бок.

«Водитель ПАЗ при повороте налево, предварительно, не предоставил преимущество легковому автомобилю Mercedes, который его обгонял. После столкновения автобус опрокинулся», — сообщили в ГИБДД по Кемеровской области.

Известно, что в момент аварии пассажиров в салоне автобуса не было. Водители транспортных средств не пострадали.

 

 

Фото: vk.com/«Регион 42».


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