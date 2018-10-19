В столице Кузбасса водитель Kia насмерть сбил пенсионера

Смертельное ДТП произошло накануне вечером на улице Терешковой.

18 октября возле дома №39/5 произошло 49-летний водитель Kia Picanto на нерегулируемом пешеходном переходе сбил пожилого мужчину. Как отметили в ГИБДД по г. Кемерово, в момент аварии водитель был трезв.

«Предварительно установлено, что 85-летний мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пенсионер получил травмы не совместимые с жизнью», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.