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В Новокузнецке неизвестные подожгли пятиэтажку

19 октября 2018 в 11:37

Сотрудники МЧС спасли из огня двоих детей и двоих взрослых.

Пожар произошел вечером 18 октября в пятиэтажке на Дружбы. На место выезжали 15 спасателей. Как рассказали в ГУ МЧС Кузбасса, к моменту прибытия первого подразделения в подъезде было сильное задымление.

«После разведки пожарные спасли четырёх человек, в том числе двоих детей. Спасённым медицинская помощь не понадобилась», – уточнили в ведомстве.

Установлено, что очаг возгорания находился в подъезде между третьим и четвёртым этажами. В результате в распределительной коробке обгорел кабель. Предварительно эксперты выяснили, что причиной пожара стал поджог.


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