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В Мариинске мать обожгла дочь супом и не обратилась за помощью

19 октября 2018 в 11:52

С сентября 2016 по февраль 2018 года жительница Кузбасса ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию дочери и жестоко с ней обращалась.

«Это выражалось в нарушении режима дня, несоблюдении гигиенических норм, не предоставлении полноценного питания, а также в уклонении от оказания медицинской помощи. Кроме того, в доме постоянно были антисанитарные условия проживания», - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.

В конце концов, она оставила на полу кастрюлю с горячим супом, и ребёнок получил термический ожог. На этот момент девочке было около полутора лет.

Несмотря на то, что ожог причинял ребенку боль, мат ь не только не обратилась к медикам, но и не приняла необходимых мер по оказанию дочери медицинской помощи. Отмечается также, что ребенок с ожогом содержался дома в условиях антисанитарии.

В итоге горе-родительницу лишили родительских прав и признали виновной по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ей назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил иск прокурора и взыскал в пользу девочки 100 тысяч рублей.

Малышка сейчас находится под опекой у родной тети.


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