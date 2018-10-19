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На улице Киселёвска заметили медведя

19 октября 2018 в 14:02

Местные жители сняли на видео, как зверь перебегал дорогу.

По словам очевидцев, мишку заметили на улице Гагарина около 2 часов ночи 19 октября. Известно, что пока оперативные службы не обнаружили животное.

Напомним, этой осенью медведи были замечены в Калтане и таштаголе, там звери вели себя агрессивно и нападали на скот. А на днях в соцсетях появилась информация о том, что бурый медведь разгуливал в Кемерове по ФПК. Последняя информация не подтвердилась.

 

 

Видео: instagram.com / prokopievsk_ru.

 


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