На улице Киселёвска заметили медведя

Местные жители сняли на видео, как зверь перебегал дорогу.

По словам очевидцев, мишку заметили на улице Гагарина около 2 часов ночи 19 октября. Известно, что пока оперативные службы не обнаружили животное.

Напомним, этой осенью медведи были замечены в Калтане и таштаголе, там звери вели себя агрессивно и нападали на скот. А на днях в соцсетях появилась информация о том, что бурый медведь разгуливал в Кемерове по ФПК. Последняя информация не подтвердилась.

Видео: instagram.com / prokopievsk_ru.