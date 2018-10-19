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В Кемерово вернут военное училище связи

19 октября 2018 в 14:25

СМИ сообщают, что в столице Кузбасса вновь возобновит работу высшее военное командное училище связи им. И.Т. Пересыпкина.

Напомним, Кемеровское высшее военное училище связи закрыли в 2009 году. Впоследствии на месте учебного заведения планировалось построить 16 многоэтажных домов и торговый центр.

Пока не сообщается, будет ли училище базироваться на прежнем месте. Также неизвестна точная дата его открытия. Предполагается, что заведение ежегодно будет выпускать до 300 лейтенантов.


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