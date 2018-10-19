В Кемерово вернут военное училище связи

СМИ сообщают, что в столице Кузбасса вновь возобновит работу высшее военное командное училище связи им. И.Т. Пересыпкина.
Напомним, Кемеровское высшее военное училище связи закрыли в 2009 году. Впоследствии на месте учебного заведения планировалось построить 16 многоэтажных домов и торговый центр.
Пока не сообщается, будет ли училище базироваться на прежнем месте. Также неизвестна точная дата его открытия. Предполагается, что заведение ежегодно будет выпускать до 300 лейтенантов.
Комментарии
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы