В Кемерово вернут военное училище связи

СМИ сообщают, что в столице Кузбасса вновь возобновит работу высшее военное командное училище связи им. И.Т. Пересыпкина.

Напомним, Кемеровское высшее военное училище связи закрыли в 2009 году. Впоследствии на месте учебного заведения планировалось построить 16 многоэтажных домов и торговый центр.

Пока не сообщается, будет ли училище базироваться на прежнем месте. Также неизвестна точная дата его открытия. Предполагается, что заведение ежегодно будет выпускать до 300 лейтенантов.