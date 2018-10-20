В Кемеровской области мотоциклист погиб в куче гравия

Смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло утром 20 октября в посёлке Усть-Чебула Чебулинского района.

Как сообщили в областном ГИБДД, около 06:00 27-летний мужчина, управлявший мотоциклом «Урал», не справился с управлением, пока ехал по улице Баламуткина, и врезался в кучу гравия на дороге.

Из-за столкновения мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и умер на месте аварии.

«Выяснилось, что у погибшего не было права управления транспортом. В каком состоянии он находился на момент совершения аварии, станет известно по результатам экспертизы», - уточнили в ведомстве.