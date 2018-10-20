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В Новокузнецке цирковая гимнастка упала с высоты во время выступления

20 октября 2018 в 11:24

19-летняя воздушная гимнастка из Красноярска выполняла трюк без страховки и сорвалась.

Инцидент произошел на Всероссийском фестивале-конкурсе «Под сводом старого шатра». Как сообщает Novokuznetsk.ru, гимнастка упала с высоты прямо во время выступления. На место прибыли медики, девушку увезли с представления на машине скорой помощи.

По словам очевидцев, пострадавшая получила травму головы, однако находилась в сознании. Официальной информации о состоянии артистки пока нет.


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