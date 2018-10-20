В Новокузнецком районе 18-летняя автоледи устроила смертельное ДТП

Рано утром 20 октября в Новокузнецком районе на пятом километре дороги Новокузнецк-Красулино 18-летняя женщина за рулём Peugeot устроила ДТП, в котором погиб мужчина.

По информации ГИБДД Кузбасса, столкновение произошло в 6:35.

«Водитель Peugeot не выбрала безопасную скорость движения и на повороте выехала на встречную полосу, где столкнулась с Toyota, за рулём которой сидел 36-летний мужчина», - сообщили в областной ГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, в результате аварии оба водителя получили травмы, а 41-летний пассажир Toyota скончался на месте аварии. Пострадавших в ДТП увезли в ближайшие больницы.

Фото: vk.com/ «ДТП Новокузнецка».