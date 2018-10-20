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В Кемерове во дворе школы нашли труп

20 октября 2018 в 16:07

По словам свидетелей, тело нашли на входе во двор школы № 15 на Инициативной, рядом с детской площадкой одной из многоэтажек.

Как рассказали очевидцы, труп заметили прохожие еще днем, они и вызвали правоохранителей.

«Это взрослый человек, судя по виду – мужчина. Пока неизвестно, по каким причинам он умер», - сообщают местные СМИ со ссылкой на свидетелей происшествия.

На месте происшествия работает полиция, медики. Личность покойного и причину смерти предстоит установить.

 

Фото: vk.com/ «Регион-42».


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