В Кемерове во дворе школы нашли труп

По словам свидетелей, тело нашли на входе во двор школы № 15 на Инициативной, рядом с детской площадкой одной из многоэтажек.

Как рассказали очевидцы, труп заметили прохожие еще днем, они и вызвали правоохранителей.

«Это взрослый человек, судя по виду – мужчина. Пока неизвестно, по каким причинам он умер», - сообщают местные СМИ со ссылкой на свидетелей происшествия.

На месте происшествия работает полиция, медики. Личность покойного и причину смерти предстоит установить.

Фото: vk.com/ «Регион-42».