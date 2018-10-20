Стало известно о состоянии упавшей с высоты гимнастки

Напомним, артистка упала во время исполнения трюка на полотнах в рамках фестиваля-конкурса «Под сводом старого шатра». Высота падения составила 4-6 метров. С манежа девушку увезли сотрудники скорой помощи, в настоящее время она находится в больнице №29.

Как рассказали медики, предварительный диагноз у девушки — перелом позвоночника, но при этом её спинной мозг не повреждён, и она может шевелить руками и ногами. Ее травмы оцениваются как средней степени тяжести.

Отмечается, что во время исполнения трюка гимнастка чувствовала себя уверенно. При этом трюки на полотнах всегда выполняются без страховки.