Стало известно о состоянии упавшей с высоты гимнастки

Напомним, артистка упала во время исполнения трюка на полотнах в рамках фестиваля-конкурса «Под сводом старого шатра». Высота падения составила 4-6 метров. С манежа девушку увезли сотрудники скорой помощи, в настоящее время она находится в больнице №29.
Как рассказали медики, предварительный диагноз у девушки — перелом позвоночника, но при этом её спинной мозг не повреждён, и она может шевелить руками и ногами. Ее травмы оцениваются как средней степени тяжести.
Отмечается, что во время исполнения трюка гимнастка чувствовала себя уверенно. При этом трюки на полотнах всегда выполняются без страховки.
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