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Новокузнечанка устроила аварию и бросила раненую подругу в авто

21 октября 2018 в 11:03

Авария произошла в субботу, 20 октября. Как сообщили в областной ГИБДД, в 08.26 в Центральном районе Новокузнецка, на улице Кирова, 25-летняя девушка-водитель Toyota выбрала неправильную скорость движения, из-за чего потеряла управление и автомобиль наехал на бордюр. 

Выяснилось, что автоледи была пьяна и при себе у нее не было документов на транспортное средство. Она сразу вылезла из машины и скрылась, бросив там свою 24-летнюю раненую подругу.

Сотрудникам полиции удалось задержать нарушительницу. Ее подруга была направлена в медучреждение, ей назначено амбулаторное лечение.


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