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Падение цирковой гимнастки в Новокузнецке попало на видео

21 октября 2018 в 14:16

Выяснилось, что во время исполнения номера на полотнах у девушки развязался узел.

Видео падения воздушной гимнастки опубликовал «Пятый канал». На кадрах видно, что практически в самом начале выступления у воздушной гимнастки, исполнявшей трюки без страховки, развязался узел на полотнах, и девушка рухнула вниз с высоты пяти метров.

С манежа гимнастку увезла скорая помощь. Сначала сообщалось, что у девушки диагностировали перелом позвоночника. Позже художественный руководитель пострадавшей сообщил о переломе руки.

 

 

Кадр, видео: Пятый канал.

 


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