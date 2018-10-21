Падение цирковой гимнастки в Новокузнецке попало на видео

Выяснилось, что во время исполнения номера на полотнах у девушки развязался узел.

Видео падения воздушной гимнастки опубликовал «Пятый канал». На кадрах видно, что практически в самом начале выступления у воздушной гимнастки, исполнявшей трюки без страховки, развязался узел на полотнах, и девушка рухнула вниз с высоты пяти метров.

С манежа гимнастку увезла скорая помощь. Сначала сообщалось, что у девушки диагностировали перелом позвоночника. Позже художественный руководитель пострадавшей сообщил о переломе руки.

Кадр, видео: Пятый канал.