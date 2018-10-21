В Кузбассе мужчина застрелил двух сыновей и покончил с собой

ЧП произошло 21 октября в посёлке Пача в Яшкинском районе. Мужчина застрелил двух человек и совершил суицид.

По предварительной информации следственного управления, мужчина 1950 года рождения застрелил двух сыновей – родного и, по предварительным данным, приёмного.

«Оба убитых были взрослыми, 1987 и 1976 годов рождения. После чего мужчина отправился на берег реки, где совершил суицид. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», - рассказали в ведомстве.

Также по предварительной информации, убитые были ранее судимы. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, в составе которой следователи, следователи-криминалисты, руководство территориального следственного отдела, руководство следственного управления, а также сотрудники полиции. Следователи устанавливают мотивы преступления, законность наличия у мужчины оружия, а также все обстоятельства происшествия.