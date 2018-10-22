В Кемерове появился памятник Петру и Февронии

Торжественная церемония открытия состоялась 21 октября. В торжественной церемонии приняли участие Сергей Цивилев и митрополит Кемеровский и Прокопьевский Владыка Аристарх.
Напомним, русские православные святые Пётр и Феврония Муромские считаются покровителями супружеской жизни, любви и верности.
«Это первый памятник Петру и Февронии в Кемерове. В Кузбассе подобные скульптуры уже устанавливали, но они отличаются от той, что установили возле Знаменского размера, и меньше по размеру», — отметили в Кузбасской митрополии.
Открытие памятника посетили десятки верующих кемеровчан. Планируется, что скульптура станет центром парка, который расположится рядом с храмом и жилым комплексом.
Фото: администрация Кемеровской области.
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