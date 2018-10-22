Из прокопьевской школы эвакуировали учащихся

Утром 22 октября из школы №51 на Слуцкой эвакуировали учеников и учителей.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области, причиной послужило короткое замыкание. Помощь спасателей не потребовалась.
«В 8:50 поступило сообщение о том, что в школе произошло короткое замыкание. На момент прибытия первого подразделения персонал и ученики учреждения уже эвакуировались», – пояснили в ведомстве.
Спасатели провели обследование здания. В настоящий момент безопасности учеников и персонала ничего не угрожает.
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