Из прокопьевской школы эвакуировали учащихся

Утром 22 октября из школы №51 на Слуцкой эвакуировали учеников и учителей.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области, причиной послужило короткое замыкание. Помощь спасателей не потребовалась.

«В 8:50 поступило сообщение о том, что в школе произошло короткое замыкание. На момент прибытия первого подразделения персонал и ученики учреждения уже эвакуировались», – пояснили в ведомстве.

Спасатели провели обследование здания. В настоящий момент безопасности учеников и персонала ничего не угрожает.