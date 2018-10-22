В Кемерове пожарная машина сбила мужчину по дороге на вызов

Авария произошла ночью 22 октября в Кировском районе. На Инициативной пожарная машина сбила пешехода.

Как сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области, автомобиль ЗИЛ, двигаясь задним ходом при выезде с дворовой территории, совершил наезд на пешехода.

«Авария произошла по маршруту следования к месту пожара», - уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Пострадавший мужчина с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу. По факту ДТП проводится служебная проверка.