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В центре Кемерова оборудуют трассы для снегоходов и лыжников

22 октября 2018 в 17:38

В Кемерове прситупили к строительству лыжной трассы вдоль Томи. Она будет проходить вдоль Притомского проспекта – от Терешковой до Искитимки. В тёмное время суток трасса будет освещаться. При этом здесь создадут парковочные места и модули для обогрева лыжников.

Как рассказали в обладминистрации, также планируется сделать трассу для катания на снегоходах.

«В настоящее время специалисты проводят планировку территории, ведётся вырубка старой поросли», - сообщили в АКО.

Запуск лыжной трассы запланирован на декабрь 2018 года. По поручению губернатор Кузбасса Сергея Цивилева, подобные места зимнего отдыха будут организованы по всему региону.


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