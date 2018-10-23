Массовое ДТП в Кемерове: троллейбус №7 «насобирал» семь авто (видео)

Вечером 22 октября на Красноармейской общественный транспорт протаранил несколько легковушек и грузовик.

По словам очевидцев, авария произошла около 18:10. На месте работали спасатели и сотрудники ГИБДД. В результате ДТП никто не пострадал.

По предварительной версии ГИБДД, водитель не справился с управлением из-за перепадов напряжения в электросети.

«Водитель троллейбуса не справился с управлением вследствие перепадов напряжения в электросети и совершил последовательные наезды на 7 впереди стоящих автомобилей», - уточнили в ведомстве.

В «Кемеровской электротранспортной компании» предположили, что причиной могла стать невнимательность за рулем.

«ДТП могло произойти из-за того, что водитель отвлёкся. При этом сам водитель утверждает, что не справился с управлением именно из-за перепадов напряжения в электросети», – рассказали в пресс-службе КЭТК.

По факту случившегося проводится административное расследование, также в КЭТК создана комиссия и проводится служебное расследование.

Фото: vk.com / «Инцидент Кемерово».