Пока не прилетит: В Кемерове закрыли популярную доставку пиццы

Деятельность компании по доставке фастфуда приостановлена на 15 суток. По информации местных СМИ, речь идет о популярной службе доставки «Пицца Синица».

Судебные приставы приостановили деятельность компании из-за того, что продукцию изготовляли с многочисленными нарушениями санитарно -эпидемиологических требований.

«При осмотре помещения обнаружены мертвые мухи, в ёмкостях обнаружены тараканы и следы их жизнедеятельности, персонал не имеет медицинских книжек, работает в верхней одежде и без головных уборов, генеральная уборка и дезинфекция не проводятся», — сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.

Деятельность компании приостановлена на 15 суток, за это время все нарушения должны быть ликвидированы и исправлены.