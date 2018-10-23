Блог с тобой ›› Новости ›› В Кузбассе пенсионер вылетел на «встречку» и сб...

В Кузбассе пенсионер вылетел на «встречку» и сбил три машины (видео)

23 октября 2018 в 12:38

Массовое ДТП произошло 22 октября в Ленинске-Кузнецком. Автомобиль Mitsubishi разогнался перед перекрестком и сбил три машины, которые остановились перед перекрестком на красный сигнал светофора.

«По предварительным данным, автомобилист выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Kia Rio, который впоследствии наехал на стоящий сзади Chevrolet Lacetti, а Lacetti – на Kia Sportage», – рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Выяснилось, что за рулем находился 65-летний мужчина, он не пострадал. А вот 55-летний водитель Rio получил травмы.

 

Видео, кадр: a42.ru


Читайте также

Content
Массовое ДТП в Кемерове: троллейбус №7 «насобирал» семь авто (видео)
Content 1526374406535 big vlru
Пока не прилетит: В Кемерове закрыли популярную доставку пиццы
Content krysha 2
В кузбасском поселке при пожаре погибли молодожёны
Content 524dbee050f93597aaf8c679fb2bb9f8
Стало известно, когда повысят цены на проезд в Кузбассе

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?