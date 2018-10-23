В Кузбассе пенсионер вылетел на «встречку» и сбил три машины (видео)

Массовое ДТП произошло 22 октября в Ленинске-Кузнецком. Автомобиль Mitsubishi разогнался перед перекрестком и сбил три машины, которые остановились перед перекрестком на красный сигнал светофора.

«По предварительным данным, автомобилист выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Kia Rio, который впоследствии наехал на стоящий сзади Chevrolet Lacetti, а Lacetti – на Kia Sportage», – рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Выяснилось, что за рулем находился 65-летний мужчина, он не пострадал. А вот 55-летний водитель Rio получил травмы.

Видео, кадр: a42.ru