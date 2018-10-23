В кузбасском поселке при пожаре погибли молодожёны

В ночь с 22 на 23 октября в Ижморском районе горел частный жилой дом. Сообщение о пожаре на улице Майская поступило в 23:46. На момент прибытия первого подразделения горела веранда полностью и обрешетка крыши дома по всей площади.

В результате пожара на улице Майская погибли мужчина и женщина 63-го и 71-го года рождения.

«Погибшие находились в гостях у своей знакомой и распивали спиртное, отмечая тем самым регистрацию своего брака. После того, как посидели, все легли спать», — сообщили в следственном комитете.

Ночью потерпевшая разбудила хозяйку дома и сообщила о сильном задымлении. В свою очередь хозяйка побежала к окну, разбила стекло, стала кричать и звать на помощь. Соседи близлежащих домов вызвали пожарных и помогли женщине выбраться из окна. Однако спасти женщину и мужчину, оставшихся внутри дома, не успели.

Тела удалось вытащить только после того, как сотрудники МЧС России ликвидировали огонь. Повреждений на телах погибших не обнаружено. В настоящее время проводится доследственная проверка — назначены экспертизы и осматривается место происшествия. По предварительным данным, перед сном печь не топили и в доме никто не курил. Причину пожара предстоит установить экспертам.