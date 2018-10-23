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Стало известно, когда повысят цены на проезд в Кузбассе

23 октября 2018 в 15:16

Власти Кузбасса предложили повысить цены за проезд в общественном транспорте до 20 рублей.

Об этом сообщил начальник областного департамента транспорта и связи Евгений Курапов 23 октября в рамках пресс-конференции.

Цены за проезд в общественном транспорте предлагают повысить до 20 рублей. Сейчас местные власти обсуждают данный вопрос с общественностью. Если большинство жителей региона выскажутся за повышение тарифа, цены на билеты поднимутся уже с начала зимы.

«Сейчас ведём обсуждения в том числе с общественностью и ветеранскими организациями, если мы придём к единому мнению, цены повысятся с 1 декабря 2018 года», — цитируют местные СМИ Евгения Курапова.


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